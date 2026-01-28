Мело Тримбл покорил отметку в 2000 очков за ЦСКА

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл набрал 2000-е очко в составе армейцев. Спортсмен выступает за красно-синих с 2023 года. В составе московской команды Тримбл стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и MVP плей-офф турнира.

Отметим, что в настоящий момент ЦСКА играет с «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча проходит в Красноярске.

ЦСКА в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету армейцев 21 победа и два поражения. На второй строчке располагается казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).

Материалы по теме Официально Стали известны последние восемь игроков Матча всех звёзд Единой лиги

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: