Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
22:00 Мск
Мело Тримбл покорил отметку в 2000 очков за ЦСКА

Мело Тримбл покорил отметку в 2000 очков за ЦСКА
Комментарии

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл набрал 2000-е очко в составе армейцев. Спортсмен выступает за красно-синих с 2023 года. В составе московской команды Тримбл стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и MVP плей-офф турнира.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Касаткин, Рыжов, Перевалов, Сонько, Скуратов, Середа, Ванин, Долинин
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович

Отметим, что в настоящий момент ЦСКА играет с «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча проходит в Красноярске.

ЦСКА в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету армейцев 21 победа и два поражения. На второй строчке располагается казанский УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).

