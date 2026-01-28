Илона Корстин раскрыла, что подготовили организаторы на юбилейный Матч всех звёзд ЕЛ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о программе юбилейного Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, отметив ключевые особенности предстоящего мероприятия и сюрпризы, которые организаторы подготовили для болельщиков. Матч состоится 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

— Главное событие нынешней зимы — 10-й Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Чем предстоящее событие будет отличаться от предыдущих аналогов?

— Матч звёзд зарекомендовал себя как топовое спортивное событие. Его цель — популяризация баскетбола и Единой лиги ВТБ в целом. Приятно, что на Матч звёзд приходят не только любители спорта, но и болельщики других видов спорта и просто обыкновенные люди, которые любят посещать яркие шоу. К тому же мы внимательно следим за новейшими технологиями и стараемся быть в тренде.

Идея проведения Матча звёзд, которая появилась в 2017 году, оправдала себя по всем статьям. Так как у нас юбилей, то основной темой мероприятия будет день рождения и всё, что с ним связано. И мы приглашаем всех наших зрителей.

— И будет большой торт со свечами?

— Обязательно. И не только торт. Будут конфетти и шары, а также много интересных сюрпризов и подарков для зрителей — всё будет пропитано атмосферой дня рождения. Может, не в прямом смысле, но всем хватит праздничного тортика. Будет интересная шоу-программа с участием самых популярных артистов на данный момент. Впервые будет использован инновационный медиакуб, аналогов которого по размерам в России нет. Уверена, всех удивит и сцена, которую мы будем использовать в этом году, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Материалы по теме Карасёв и Арсич приглашены в тренерский штаб на Матч всех звёзд Единой лиги — 2026

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м: