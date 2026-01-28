Скидки
Баскетбол

Илона Корстин раскрыла, что подготовили организаторы на юбилейный Матч всех звёзд ЕЛ

Илона Корстин раскрыла, что подготовили организаторы на юбилейный Матч всех звёзд ЕЛ
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о программе юбилейного Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, отметив ключевые особенности предстоящего мероприятия и сюрпризы, которые организаторы подготовили для болельщиков. Матч состоится 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

— Главное событие нынешней зимы — 10-й Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Чем предстоящее событие будет отличаться от предыдущих аналогов?
— Матч звёзд зарекомендовал себя как топовое спортивное событие. Его цель — популяризация баскетбола и Единой лиги ВТБ в целом. Приятно, что на Матч звёзд приходят не только любители спорта, но и болельщики других видов спорта и просто обыкновенные люди, которые любят посещать яркие шоу. К тому же мы внимательно следим за новейшими технологиями и стараемся быть в тренде.

Идея проведения Матча звёзд, которая появилась в 2017 году, оправдала себя по всем статьям. Так как у нас юбилей, то основной темой мероприятия будет день рождения и всё, что с ним связано. И мы приглашаем всех наших зрителей.

— И будет большой торт со свечами?
— Обязательно. И не только торт. Будут конфетти и шары, а также много интересных сюрпризов и подарков для зрителей — всё будет пропитано атмосферой дня рождения. Может, не в прямом смысле, но всем хватит праздничного тортика. Будет интересная шоу-программа с участием самых популярных артистов на данный момент. Впервые будет использован инновационный медиакуб, аналогов которого по размерам в России нет. Уверена, всех удивит и сцена, которую мы будем использовать в этом году, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

