Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новый капитан «Зенита» Трент Фрейзер раскрыл, кто будет вице-капитаном

Новый капитан «Зенита» Трент Фрейзер раскрыл, кто будет вице-капитаном
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился впечатлениями после получения капитанской повязки в «Зените». Ранее капитаном сине-бело-голубых был 32-летний российский лёгкий форвард Сергей Карасёв.

«Честно говоря, круто. Это, конечно, честь — быть здесь уже три-четыре года. Думаю, для меня это отличная задача: быть более красноречивым, позитивным, поддерживать команду. Как я уже говорил ранее, каждый раз, когда я выхожу на площадку, я играю на полную, выкладываюсь на максимум и показываю, что значит быть игроком «Зенита». И мои товарищи по команде меня поддерживают. Конечно, Сергей Карасёв, ветеран, продолжит помогать мне, пока я осваиваю эту роль и учусь каждый день. Это большая честь и что-то очень особенное. Кто будет моим вице-капитаном? Старик, дедушка, Андрей Воронцевич», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
Сергей Карасёв лишён капитанства в «Зените», вместо него назначен американец

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android