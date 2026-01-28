Скидки
Главная Баскетбол Новости

Дончич стал автором достижения, за всю историю «Лейкерс» покорявшегося лишь одному игроку

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал автором редкого статистического достижения по итогам матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (129:118).

НБА — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
118 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Уайт - 23, Досунму - 20, Гидди - 19, Вучевич - 18, Смит - 13, Бузелис - 11, Окоро - 7, Уильямс - 7, Картер, Терри, Хаертер, Филлипс, Олбрич
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 46, Джеймс - 24, Хатимура - 23, Смарт - 12, Хэйс - 8, Ларэвиа - 8, Эйтон - 6, Вандербилт - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Клебер, Тимме

В этой встрече словенец набрал 46 очков, сделал семь подборов и отдал 11 результативных передач. Как информирует StatMuse, словенец стал лишь вторым игроком в истории «Лейкерс», кому удавалось провести несколько матчей с показателями не менее 45 очков и 10 передач. Ранее подобного добивался только легендарный игрок калифорнийской команды Элджин Бэйлор.

Ранее сообщалось, что Дончич превзошёл ещё одну легенду «Лейкерс», установив исторический рекорд клуба.

