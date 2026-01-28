Дончич стал автором достижения, за всю историю «Лейкерс» покорявшегося лишь одному игроку

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал автором редкого статистического достижения по итогам матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (129:118).
В этой встрече словенец набрал 46 очков, сделал семь подборов и отдал 11 результативных передач. Как информирует StatMuse, словенец стал лишь вторым игроком в истории «Лейкерс», кому удавалось провести несколько матчей с показателями не менее 45 очков и 10 передач. Ранее подобного добивался только легендарный игрок калифорнийской команды Элджин Бэйлор.
Ранее сообщалось, что Дончич превзошёл ещё одну легенду «Лейкерс», установив исторический рекорд клуба.
