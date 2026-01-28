Скидки
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

«Енисей» — ЦСКА, результат матча 28 января 2026, счет 66:79, Единая лига ВТБ — 2025/2026

31 очко Уэйра помогло ЦСКА обыграть «Енисей» и одержать 13-ю победу кряду в Единой лиге


В среду, 28 января, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Енисей» принимал ЦСКА. Хозяева площадки со счётом 66:79 (21:22; 17:22; 20:13; 8:22) уступили гостям из Москвы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
Енисей: Рыжов - 18, Артис - 12, Касаткин - 12, Евдокимов - 10, Ванин - 6, Долинин - 6, Коулмэн - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Скуратов, Середа
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 11, Астапкович - 10, Кливленд - 6, Ухов - 6, Жан-Шарль - 4, Курбанов - 4, Чадов - 3, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

В составе красноярцев отличился российский центровой Егор Рыжов — 18 очков, девять подборов, одна передача один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

У армейцев лучшим стал американский разыгрывающий Каспер Уэйр — 31 очко, четыре подбора, одна передача и одна потеря при коэффициенте эффективности «+28».

