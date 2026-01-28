31 очко Уэйра помогло ЦСКА обыграть «Енисей» и одержать 13-ю победу кряду в Единой лиге

В среду, 28 января, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Енисей» принимал ЦСКА. Хозяева площадки со счётом 66:79 (21:22; 17:22; 20:13; 8:22) уступили гостям из Москвы.

В составе красноярцев отличился российский центровой Егор Рыжов — 18 очков, девять подборов, одна передача один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

У армейцев лучшим стал американский разыгрывающий Каспер Уэйр — 31 очко, четыре подбора, одна передача и одна потеря при коэффициенте эффективности «+28».