Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол Новости

«Оклахома» Елатонцева в NCAA потерпела седьмое подряд поражение. У Кирилла два очка

«Оклахома» Елатонцева в NCAA потерпела седьмое подряд поражение. У Кирилла два очка
«Оклахома Сунерз» потерпела седьмое подряд поражение в регулярном чемпионате студенческой лиги NCAA сезона-2025/2026, уступив на «Арканзас Разорбэкс» со счётом 79:83.

23-летний российский центровой «Оклахомы» Кирилл Елатонцев провёл на площадке 12 минут и за это время набрал два очка, сделал три подбора, а также отметился одним перехватом.

После этого поражения баланс «Оклахомы» — 11 побед и 10 поражений, в конференции SEC — одна победа и семь поражений.

Ранее генеральный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко заявил, что не был в курсе решения Елатонцева перейти в NCAA.

