Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даниил Касаткин провёл первый официальный матч после возвращения из французской тюрьмы

Даниил Касаткин провёл первый официальный матч после возвращения из французской тюрьмы
Комментарии

27-летний российский профессиональный баскетболист Даниил Касаткин, выступающий на позиции лёгкого форварда за красноярский «Енисей», совершил свой первый выход на площадку после возвращения из французской тюрьмы в начале января 2026 года.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
Енисей: Рыжов - 18, Артис - 12, Касаткин - 12, Евдокимов - 10, Ванин - 6, Долинин - 6, Коулмэн - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Скуратов, Середа
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 11, Астапкович - 10, Кливленд - 6, Ухов - 6, Жан-Шарль - 4, Курбанов - 4, Чадов - 3, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

Дебютный матч Даниила пришёлся на игру с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ ЦСКА. Матч закончился поражением красноярцев на домашней площадке — 66:79. Это поражение стало для «Енисея» вторым подряд.

Даниил провёл на паркете 26.40, записав на свой счёт 12 очков (3/4 двухочковых, 2/6 трёхочковых), четыре подбора, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

В начале января между Россией и Францией был совершён обмен заключёнными — Касаткиным и французом Лораном Клодом Жан-Луи Винатье* — в результате чего Даниил вернулся на родину.

*Лоран Клод Жан-Луи Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.

Материалы по теме
31 очко Уэйра помогло ЦСКА обыграть «Енисей» и одержать 13-ю победу кряду в Единой лиге
Даниил Касаткин высказался о «Енисее» и Красноярске
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android