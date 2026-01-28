Даниил Касаткин провёл первый официальный матч после возвращения из французской тюрьмы

27-летний российский профессиональный баскетболист Даниил Касаткин, выступающий на позиции лёгкого форварда за красноярский «Енисей», совершил свой первый выход на площадку после возвращения из французской тюрьмы в начале января 2026 года.

Дебютный матч Даниила пришёлся на игру с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ ЦСКА. Матч закончился поражением красноярцев на домашней площадке — 66:79. Это поражение стало для «Енисея» вторым подряд.

Даниил провёл на паркете 26.40, записав на свой счёт 12 очков (3/4 двухочковых, 2/6 трёхочковых), четыре подбора, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

В начале января между Россией и Францией был совершён обмен заключёнными — Касаткиным и французом Лораном Клодом Жан-Луи Винатье* — в результате чего Даниил вернулся на родину.

*Лоран Клод Жан-Луи Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.