Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

Видео: дебют и первые очки Даниила Касаткина за «Енисей»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала нарезку лучших моментов 27-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, выступающего на позиции лёгкого форварда, в дебютном матче в составе «Енисея» с ЦСКА.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиги ВТБ.

Даниил провёл на паркете 26.40, записав на свой счёт 12 очков (3/4 двухочковых, 2/6 трёхочковых), четыре подбора, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+24».

После 23 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 красноярский коллектив находится в зоне плей-офф на восьмой строчке, одержав девять побед при 14 поражениях.

