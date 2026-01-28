Единая лига: результаты матчей 28 января

В среду, 28 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты на 28 января:

«Енисей» — ЦСКА — 66:79.

Победа над красноярским коллективом помогла армейцам укрепить своё лидерство в регулярном чемпионате. В 24 матчах они одержали 22 победы при двух поражениях. На втором месте идёт казанский УНИКС — 21 победа и два поражения в 23 встречах. На третьей строчке «Локомотив-Кубань», одержавший 16 побед при восьми поражениях.