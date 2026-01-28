«Евролига не охватывает некоторые крупнейшие коммерческие рынки». Тейтум — об НБА в Европе

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум высказался о проекте НБА в Европе.

«Если вы фанат, то следить за профессиональным баскетболом в Европе сложно. За НБА следить легко, но за европейским баскетболом — трудно. Топ-уровень Евролиги не охватывает некоторые из крупнейших коммерческих рынков Европы. В Великобритании вообще нет команды высшего уровня, а Великобритания — крупнейший рынок в Европе. Там нет топовой баскетбольной команды: ни в Лондоне, ни в Манчестере. В Париже, Берлине, Риме также нет постоянной команды высшего уровня в ведущей лиге. Таким образом, они упускают крупнейшие коммерческие рынки, и именно поэтому они не могут коммерциализировать баскетбол.

Наша идея состоит в том, чтобы создать эту лигу, скажем, из 12-16 команд, где в крупнейших странах будут постоянные франшизы. Например, Великобритания, Испания, Германия, Италия или Франция. По две команды на каждом из этих рынков, где мы точно знаем, что будут франшизы, а затем мы откроем её для остальной экосистемы», — приводит слова Тейтума Sportico.