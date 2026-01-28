«Милуоки» начнёт рассматривать предложения по обмену Янниса Адетокунбо — Чарания

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» начнёт рассматривать предложения по обмену 31-летнего греческого форварда и чемпиона лиги Янниса Адетокунбо, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Бакс» начнут рассматривать предложения относительно обмены суперзвезды Янниса Адетокумбо, который готов перейти, будь то до истечения дедлайна на обмен на следующей неделе или в межсезонье», — написал Чарания в социальной сети Х.

На протяжении всей своей карьеры в НБА Грик Фрик выступал за «Милуоки», который выбрал греческого баскетболиста под 15-м номером драфта 2013 года.