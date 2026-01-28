«Рад видеть Касаткина». Пистиолис — о победе над «Енисеем» в Единой лиге

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Енисеем» (79:66).

«Позвольте начать с благодарности болельщикам ЦСКА, которые приехали в Красноярск и поддержали нас. Это была не лучшая игра с нашей стороны — я совсем не доволен тем, как мы действовали в защите в первой половине. Во второй половине нам удалось улучшить этот аспект.

В третьей четверти мы смазали много открытых бросков: матч мы закончили с 36% реализации дальних попаданий при том, что многие из этих бросков были достаточно лёгкими. В первой половине мы не выполнили игровой план, но я доволен тем, как команда отреагировала на мои слова в перерыве. Всё, что было задумано на вторую часть игры, было реализовано.

Также я счастлив снова видеть Даниила Касаткина на площадке — он прошёл через многое, но, к счастью, сейчас всё позади. Он находится в хорошей форме и играет», — сказал Пистиолис на пресс-конференции.