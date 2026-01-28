Скидки
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

«Рад видеть Касаткина». Пистиолис — о победе над «Енисеем» в Единой лиге

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Енисеем» (79:66).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
Енисей: Рыжов - 18, Артис - 12, Касаткин - 12, Евдокимов - 10, Ванин - 6, Долинин - 6, Коулмэн - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Скуратов, Середа
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 11, Астапкович - 10, Кливленд - 6, Ухов - 6, Жан-Шарль - 4, Курбанов - 4, Чадов - 3, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

«Позвольте начать с благодарности болельщикам ЦСКА, которые приехали в Красноярск и поддержали нас. Это была не лучшая игра с нашей стороны — я совсем не доволен тем, как мы действовали в защите в первой половине. Во второй половине нам удалось улучшить этот аспект.

В третьей четверти мы смазали много открытых бросков: матч мы закончили с 36% реализации дальних попаданий при том, что многие из этих бросков были достаточно лёгкими. В первой половине мы не выполнили игровой план, но я доволен тем, как команда отреагировала на мои слова в перерыве. Всё, что было задумано на вторую часть игры, было реализовано.

Также я счастлив снова видеть Даниила Касаткина на площадке — он прошёл через многое, но, к счастью, сейчас всё позади. Он находится в хорошей форме и играет», — сказал Пистиолис на пресс-конференции.

