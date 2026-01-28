Скидки
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол Новости

УНИКС — «Игокеа», результат матча 28 января 2026, счет 92:84, WINLINE Basket Cup – 2025/2026

УНИКС обыграл БК «Игокеа» в Basket Cup


В среду, 28 января, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся очередной матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги WINLINE Basket Cup, в рамках которого местный УНИКС принимал клуб «Игокеа». Хозяева площадки со счётом 82:84 (23:20; 23:20; 23:22; 23:22) одолели гостей из Боснии и Герцеговины.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
92 : 84
Игокеа
Лакташи
УНИКС: Рейнольдс - 22, Д. Кулагин - 20, Ли - 14, Бингэм - 10, Беленицкий - 8, Брюэр - 7, Швед - 7, Лопатин - 4, Захаров
Игокеа: Пьер-Луи - 14, Рори - 12, Антунович - 11, Попович - 11, Гаврилович - 10, Милосавлевич - 7, Еремич - 6, Лазич - 5, Бесс - 5, Мусич - 3

Лучшим игроком в составе казанского клуба стал американский центровой Джален Рейнольдс — 22 очка, девять подборов, шесть передач, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+29».

У гостей из города Лакташи отличился американский защитник Пьер-Луи Нейт — 14 очков, семь подборов, семь передач, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+19».

