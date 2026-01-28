УНИКС обыграл БК «Игокеа» в Basket Cup

В среду, 28 января, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся очередной матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги WINLINE Basket Cup, в рамках которого местный УНИКС принимал клуб «Игокеа». Хозяева площадки со счётом 82:84 (23:20; 23:20; 23:22; 23:22) одолели гостей из Боснии и Герцеговины.

Лучшим игроком в составе казанского клуба стал американский центровой Джален Рейнольдс — 22 очка, девять подборов, шесть передач, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+29».

У гостей из города Лакташи отличился американский защитник Пьер-Луи Нейт — 14 очков, семь подборов, семь передач, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+19».