«Показали, что могут быть полезны». Арсич — о дебюте Касаткина в проигранном матче с ЦСКА
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (66:79).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
Енисей: Рыжов - 18, Артис - 12, Касаткин - 12, Евдокимов - 10, Ванин - 6, Долинин - 6, Коулмэн - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Скуратов, Середа
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 11, Астапкович - 10, Кливленд - 6, Ухов - 6, Жан-Шарль - 4, Курбанов - 4, Чадов - 3, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов
«Надеюсь, наши болельщики остались довольны энергией и игрой команды сегодня. Мы старались действовать с большим желанием, однако в концовке нам не хватило качества, когда лидеры ЦСКА стали брать игру на себя. У нас есть проблемы с ротацией, к тому же основной разыгрывающий получил пять фолов уже за 20 минут.
Хорошо, что Касаткин и Евдокимов получили много игрового времени и показали, что могут быть полезны команде в следующих матчах. Надеюсь, в следующий раз мы порадуем болельщиков победой», — сказал Арсич на пресс-конференции.
