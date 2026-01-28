«Показали, что могут быть полезны». Арсич — о дебюте Касаткина в проигранном матче с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (66:79).

«Надеюсь, наши болельщики остались довольны энергией и игрой команды сегодня. Мы старались действовать с большим желанием, однако в концовке нам не хватило качества, когда лидеры ЦСКА стали брать игру на себя. У нас есть проблемы с ротацией, к тому же основной разыгрывающий получил пять фолов уже за 20 минут.

Хорошо, что Касаткин и Евдокимов получили много игрового времени и показали, что могут быть полезны команде в следующих матчах. Надеюсь, в следующий раз мы порадуем болельщиков победой», — сказал Арсич на пресс-конференции.