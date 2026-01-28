Скидки
Назван показатель, по которому Егор Дёмин — безоговорочный лидер НБА в 2026 году

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин занимает лидирующую позицию среди всех игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству реализованных трёхочковых бросков в клатчевых моментах в 2026 году. На это обратил внимание портал Polymarket Hoops в социальной сети X.

Под клатчем понимаются последние пять минут четвёртой четверти или овертайм при разнице в счёте не более пяти очков.

В подобных ситуациях Дёмин реализовал шесть трёхочковых бросков, что является лучшим результатом лиги на данный момент.

Ближайшие преследователи — Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»), Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Никил Александр-Уокер («Атланта Хоукс») и Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — записали на свой счёт по четыре точных трёхочковых броска в клатче.

