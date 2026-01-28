Скидки
Баскетбол Новости

Известны все участники «Финала четырёх» Кубка России. Впервые в истории сыграет дубль

Известны все участники «Финала четырёх» Кубка России. Впервые в истории сыграет дубль
В среду, 28 января, состоялся очередной игровой день Кубка России по баскетболу, в рамках которого были определены все участника завершающей стадии турнира — «Финала четырёх».

Впервые в истории розыгрыша в финальный этап вышел дубль — ЦСКА-2. Московский клуб в матче с командой «Новосибирск» одержал победу со счётом 79:63, гарантировав себе участие в «Финале четырёх».

К ЦСКА-2 присоединились следующие клубы: «Динамо» (Приморский край) и две команды Единой лиги ВТБ — МБА-МАИ и «Пари Нижний Новгород».

Приморские баскетболисты обыграли ЧБК со счётом 92:91, МБА-МАИ оказалась сильнее «Химок» (87:64), а нижегородцы одолели «Зенит-2» (85:62).

«Финал четырёх» пройдёт с 13 по 15 марта. Место проведения ещё не названо.

