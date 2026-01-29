«Олимпиакос» — «Барселона»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

В четверг, 29 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием бронзового призёра «Финала четырёх» 2025 года «Олимпиакоса» из Греции и испанской «Барселоны». Матч начнётся в 22:15 мск.

Оба клуба на данный момент находятся в топ-4 турнирной таблицы. Каталонский клуб занимает третье место, одержав 16 побед при восьми поражениях в 24 матчах. Греческий коллектив — четвёртый (15 побед при восьми поражениях в 23 играх).