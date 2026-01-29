Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпиакос — Барселона— во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

«Олимпиакос» — «Барселона»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

В четверг, 29 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием бронзового призёра «Финала четырёх» 2025 года «Олимпиакоса» из Греции и испанской «Барселоны». Матч начнётся в 22:15 мск.

Приписка: Права на трансляцию матча Евролиги «Олимпиакос» — «Барселона» в России принадлежат Okko.
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
29 января 2026, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Оба клуба на данный момент находятся в топ-4 турнирной таблицы. Каталонский клуб занимает третье место, одержав 16 побед при восьми поражениях в 24 матчах. Греческий коллектив — четвёртый (15 побед при восьми поражениях в 23 играх).

Сейчас читают:
«Евролига не охватывает некоторые крупнейшие коммерческие рынки». Тейтум — об НБА в Европе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android