Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Мечтал об этом последние шесть месяцев». Касаткин — о дебюте за «Енисей»

Комментарии

26-летний российский лёгкий форвард Даниил Касаткин высказался о своём дебюте за «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (66:79) после возвращения из французской тюрьмы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
Енисей: Рыжов - 18, Артис - 12, Касаткин - 12, Евдокимов - 10, Ванин - 6, Долинин - 6, Коулмэн - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Скуратов, Середа
ЦСКА: Уэйр - 31, Тримбл - 11, Астапкович - 10, Кливленд - 6, Ухов - 6, Жан-Шарль - 4, Курбанов - 4, Чадов - 3, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

«Эмоции потрясающие. Заниматься любимым делом очень классно. Я очень счастлив… Безумно счастлив, если честно. Мечтал об этом все последние шесть месяцев, эта мечта сбылась, и неважно там сейчас, в каком я состоянии, как сыграл. Сам факт того, что я вернулся, то, что я занимаюсь тем, что люблю. Очень счастлив вновь находиться на паркете.

Практически полные трибуны, после каждого забитого мяча всплеск эмоций на трибунах, красноярские болельщики просто потрясающие, и город очень классный. Пока что мне всё-всё очень-очень нравится здесь», — приводит слова Касаткина пресс-служба команды.

