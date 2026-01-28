«Мечтал об этом последние шесть месяцев». Касаткин — о дебюте за «Енисей»

26-летний российский лёгкий форвард Даниил Касаткин высказался о своём дебюте за «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (66:79) после возвращения из французской тюрьмы.

«Эмоции потрясающие. Заниматься любимым делом очень классно. Я очень счастлив… Безумно счастлив, если честно. Мечтал об этом все последние шесть месяцев, эта мечта сбылась, и неважно там сейчас, в каком я состоянии, как сыграл. Сам факт того, что я вернулся, то, что я занимаюсь тем, что люблю. Очень счастлив вновь находиться на паркете.

Практически полные трибуны, после каждого забитого мяча всплеск эмоций на трибунах, красноярские болельщики просто потрясающие, и город очень классный. Пока что мне всё-всё очень-очень нравится здесь», — приводит слова Касаткина пресс-служба команды.