Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

WINLINE Basket Cup – 2025/2026: результаты на 28 января, календарь, таблица

Basket Cup: результаты на 28 января
Комментарии

В среду, 28 января, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день группового этапа, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Basket Cup. Результаты на 28 января:

УНИКС — «Игокеа» — 92:84.

Победа над баскетболистами из Боснии и Герцеговины позволила казанскому коллективу возглавить группу В — у УНИКСа три победы и одно поражение в четырёх матчах. По разнице мячей казанцы (354-308) опережают санкт-петербургский «Зенит» (350-306), который также одержал три победы при одном поражении. На третьем месте в группе В располагается «Уралмаш» — две победы и два поражения. У «Игокеа» 0 побед в четырёх матчах.

