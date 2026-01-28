«Талант помог найти способ победить». Перасович — о победе над «Игокеа» в Bascet Cup

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу над «Игокеа» (92:84) в WINLINE Basket Cup.

«Отмечу, что это была очень важная игра. Победа была нам необходима, потому что в случае поражения сегодня и на выезде мы могли бы выбыть из турнира. Я рад, что мы проявили характер и в итоге нашли способ обыграть эту очень хорошую команду. Три дня назад они провели серьёзный матч с «Партизаном» и к настоящему моменту значительно улучшили свою игру. Они уже не те, какими были на старте чемпионата.

Мы, в свою очередь, совершали много ошибок и временами играли без концентрации. Принимали неверные решения в защите, но в итоге талант помог нам найти способ победить», — сказал Перасович на пресс-конференции.