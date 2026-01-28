Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Талант помог найти способ победить». Перасович — о победе над «Игокеа» в Bascet Cup

«Талант помог найти способ победить». Перасович — о победе над «Игокеа» в Bascet Cup
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу над «Игокеа» (92:84) в WINLINE Basket Cup.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
92 : 84
Игокеа
Лакташи
УНИКС: Рейнольдс - 22, Д. Кулагин - 20, Ли - 14, Бингэм - 10, Беленицкий - 8, Брюэр - 7, Швед - 7, Лопатин - 4, Захаров
Игокеа: Пьер-Луи - 14, Рори - 12, Антунович - 11, Попович - 11, Гаврилович - 10, Милосавлевич - 7, Еремич - 6, Лазич - 5, Бесс - 5, Мусич - 3

«Отмечу, что это была очень важная игра. Победа была нам необходима, потому что в случае поражения сегодня и на выезде мы могли бы выбыть из турнира. Я рад, что мы проявили характер и в итоге нашли способ обыграть эту очень хорошую команду. Три дня назад они провели серьёзный матч с «Партизаном» и к настоящему моменту значительно улучшили свою игру. Они уже не те, какими были на старте чемпионата.

Мы, в свою очередь, совершали много ошибок и временами играли без концентрации. Принимали неверные решения в защите, но в итоге талант помог нам найти способ победить», — сказал Перасович на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Зенит» наконец нашёл нового главного тренера — что известно о Деяне Радониче
«Зенит» наконец нашёл нового главного тренера — что известно о Деяне Радониче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android