Тренер «Игокеа» после поражения от УНИКСа заявил, что казанцы на уровне с клубами Евролиги

Главный тренер команды «Игокеа» Ненад Стефанович прокомментировал поражение в матче Backet Cup с УНИКСом (84:92).

«Поздравляю УНИКС с победой. Мы провели очень хорошую игру. У нас были шансы на победу, но концовка третьей четверти сложилась для нас неудачно. В воскресенье мы провели матч с «Партизаном», командой Евролиги, и, на мой взгляд, УНИКС – клуб такого же уровня. В целом я доволен нашими усилиями. Мы превзошли хозяев под кольцом, забрали 42 подбора, а также отдали 23 результативные передачи. В целом это был хороший матч.

Как прокомментирую концовку? У нас есть Нейт Пьер-Луи, который с нами всего месяц, и несколько баскетболистов, присоединившихся около недели назад. Поэтому нам ещё нужно время на адаптацию.

Исход игры решили детали и отсутствие концентрации в определённых моментах. Но УНИКС – команда, которая не прощает ошибок», — сказал Стефанович на пресс-конференции.