Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Игокеа» после поражения от УНИКСа заявил, что казанцы на уровне с клубами Евролиги

Тренер «Игокеа» после поражения от УНИКСа заявил, что казанцы на уровне с клубами Евролиги
Комментарии

Главный тренер команды «Игокеа» Ненад Стефанович прокомментировал поражение в матче Backet Cup с УНИКСом (84:92).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
92 : 84
Игокеа
Лакташи
УНИКС: Рейнольдс - 22, Д. Кулагин - 20, Ли - 14, Бингэм - 10, Беленицкий - 8, Брюэр - 7, Швед - 7, Лопатин - 4, Захаров
Игокеа: Пьер-Луи - 14, Рори - 12, Антунович - 11, Попович - 11, Гаврилович - 10, Милосавлевич - 7, Еремич - 6, Лазич - 5, Бесс - 5, Мусич - 3

«Поздравляю УНИКС с победой. Мы провели очень хорошую игру. У нас были шансы на победу, но концовка третьей четверти сложилась для нас неудачно. В воскресенье мы провели матч с «Партизаном», командой Евролиги, и, на мой взгляд, УНИКС – клуб такого же уровня. В целом я доволен нашими усилиями. Мы превзошли хозяев под кольцом, забрали 42 подбора, а также отдали 23 результативные передачи. В целом это был хороший матч.

Как прокомментирую концовку? У нас есть Нейт Пьер-Луи, который с нами всего месяц, и несколько баскетболистов, присоединившихся около недели назад. Поэтому нам ещё нужно время на адаптацию.
Исход игры решили детали и отсутствие концентрации в определённых моментах. Но УНИКС – команда, которая не прощает ошибок», — сказал Стефанович на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Талант помог найти способ победить». Перасович — о победе над «Игокеа» в Bascet Cup
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android