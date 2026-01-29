Еврокубок: результаты матчей на 29 января

В ночь с 28 на 29 января мск в Еврокубке сезона-2025/2026 завершился очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты 29 января:

«Бахчешехир» — «Арис» — 81:79;

«Нептунас» — «Хапоэль» Иерусалим — 98:92;

«Паниониос» — «Лондос Лайонс» — 79:78;

«Гамбург Тауэрс» — «Шлёнск» — 99:96;

«Бурк» — «Ратиофарм Ульм» — 97:66;

«Умана Рейер» — «Цедевита-Олимпия» — 86:84.

Лидером группы А является «Хапоэль» Иерусалим, одержавший 12 побед при четырёх поражениях. Группу В после 16 матчей возглавляет французский «Бурк» — 12 побед при четырёх поражениях.