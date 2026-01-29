Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок – 2025/2026: результаты на 29 января, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей на 29 января
Комментарии

В ночь с 28 на 29 января мск в Еврокубке сезона-2025/2026 завершился очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты 29 января:

«Бахчешехир» — «Арис» — 81:79;
«Нептунас» — «Хапоэль» Иерусалим — 98:92;
«Паниониос» — «Лондос Лайонс» — 79:78;
«Гамбург Тауэрс» — «Шлёнск» — 99:96;
«Бурк» — «Ратиофарм Ульм» — 97:66;
«Умана Рейер» — «Цедевита-Олимпия» — 86:84.

Лидером группы А является «Хапоэль» Иерусалим, одержавший 12 побед при четырёх поражениях. Группу В после 16 матчей возглавляет французский «Бурк» — 12 побед при четырёх поражениях.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Игокеа» после поражения от УНИКСа заявил, что казанцы на уровне с клубами Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android