«Чувства могут быть разными». Юдин — о старте работы в «Уралмаше»

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин поделился впечатлениями от работы в новой команде. Специалист возглавил клуб из Екатеринбурга 15 января. Юдин обратил внимание на профессионализм игроков и раскрыл, что сказал им первым делом.

«В целом я доволен тем, что вижу. По самоотдаче у меня на данный момент нет никаких претензий. Да, нам ещё есть над чем работать, но команда очень положительно воспринимает мои требования и нововведения. У меня нет вопросов ни к тому, как игроки работают, ни к тому, как они отдаются на каждой тренировке. [Первым делом] я сказал, что сам играл в баскетбол и тоже оказывался в ситуациях, когда по ходу сезона менялся тренер.

Понимаю, что чувства могут быть разными, но сейчас все мы профессионалы. Мы должны вместе справиться с этой ситуацией и продолжать делать свою работу — ту, за которую нам платят деньги, — качественно», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

