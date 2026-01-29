Скидки
Юдин назвал основную проблему «Уралмаша»

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин поделился мнением о сильных и слабых сторонах команды. По словам специалиста, особое внимание он намерен уделить игре своих подопечных в защите.

«Это очень талантливая в нападении команда. Много игроков, способных набирать очки. Основная проблема, на мой взгляд, — игра в защите: есть баскетболисты, которые не всегда качественно защищаются индивидуально. Именно на этом делали акцент при подготовке», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В настоящий момент «Уралмаш» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе девять побед и 14 поражений.

Читайте интервью главного тренера «Уралмаша» Антона Юдина на «Чемпионате».
