«Это частый вопрос». Юдин ответил, будет ли матч с «Локо» принципиальным

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин, ранее возглавлявший «Локомотив-Кубань», ответил, будут ли игры с краснодарским клубом для него принципиальными. Отметим, что команды встретятся уже сегодня, 29 января. Игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдёт в Екатеринбурге и начнётся в 17:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это частый вопрос — и для игроков, и для тренеров, когда приходится играть против бывшей команды. Часто слышу, что это не принципиально, но, на мой взгляд, любой человек хочет показать свой максимум в таких матчах.

Я не назову это противостояние сверхпринципиальным, но сейчас мы находимся в положении, когда обязаны настраиваться на победу и, по возможности, выигрывать дома у любого соперника, в том числе у «Локомотива», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью главного тренера «Уралмаша» Антона Юдина на «Чемпионате».
