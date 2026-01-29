Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Я выражу мнение по этому поводу». Юдин согласился, что осталась недосказанность с «Локо»

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин признал, что осталась недосказанность в связи с его уходом из краснодарского «Локомотива-Кубань». Специалист возглавил железнодорожников в июле прошлого года. 6 января 2026 года Юдин оставил пост главного тренера «Локомотива».

«Думаю, да. Считаю, что придёт время — возможно, ближе к концу сезона — и я выражу своё мнение по этому поводу», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, сегодня, 29 января, состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Уралмашем» и «Локомотивом-Кубань». Игра состоится в Екатеринбурге и начнётся в 17:30 мск.

Читайте интервью главного тренера «Уралмаша» Антона Юдина на «Чемпионате».

