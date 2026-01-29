Скидки
Баскетбол Новости

Виктор Кейру рассказал, почему клубы НБА следят за Егором Дёминым

Комментарии

Бывший атакующий защитник сборной России по баскетболу и чемпион Единой лиги ВТБ в составе московского ЦСКА Виктор Кейру высказался по поводу 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Егор, безусловно, молодец. Он в свои 19 лет справляется с психологическим давлением. Это очень молодой возраст для того, чтобы играть в НБА. На данном этапе он показывает достаточно стабильную игру. Понятно, что в России все внимательно следят за его выступлениями и статистикой. В одном из матчей с «Орландо Мэджик» он замечательно продемонстрировал свои способности, забросив в сумме в четвёртой четверти и в овертайме пять трёхочковых. Это придало уверенности Егору, а также уверенности в нем тренерам.

Тот матч стал для него пока одним из ключевых в карьере. Я знаю, что весь тренерский штаб «Бруклина» его поддерживает. Но в любом случае ему нужно прогрессировать и добавлять в разных аспектах игры. Думаю, что Егор это знает. Вообще, участие в Матче восходящих звёзд означает, что баскетболист на карандаше, все клубы смотрят на него и у него есть очень хорошая возможность превратиться в очень хорошего игрока НБА», — приводит слова Кейру «Матч ТВ».

