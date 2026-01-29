Скидки
Баскетбол

Леброн Джеймс — первый игрок, который провёл в матчах НБА 60 000 минут

Леброн Джеймс — первый игрок, который провёл в матчах НБА 60 000 минут
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 124:94 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Болл, Брайант, Меррилл, Портер, Хантер, Тайсон, Нэнс, Проктор, Томлин, Аллен, Уэйд, Митчелл
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Смит, Кнехт, Эйтон, Винсент, Джеймс, Хэйс, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Джеймс, Хатимура, Манон, Смарт, Дончич

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в ходе встречи провёл на площадках НБА в общей сложности 60 000 минут за карьеру. Таким образом, 41-летний форвард стал первым игроком в истории лиги, которому удалось достичь этой отметки.

Помимо Джеймса, в пятёрку лидеров по количеству сыгранных минут входят Карл Мэлоун (54 852), Элвин Хэйс (50 000), Уилт Чемберлен (47 859) и Оскар Робертсон (43 886).

Также стоит подчеркнуть продолжительность карьеры Леброна: сезон-2025/2026 годов стал для него уже 23-м в НБА. Он стал первым баскетболистом, проведшим столько сезонов в лиге, превзойдя предыдущий рекорд Винса Картера, равнявшийся 22 сезонам.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

