Леброн Джеймс — первый игрок, который провёл в матчах НБА 60 000 минут

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 124:94 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в ходе встречи провёл на площадках НБА в общей сложности 60 000 минут за карьеру. Таким образом, 41-летний форвард стал первым игроком в истории лиги, которому удалось достичь этой отметки.

Помимо Джеймса, в пятёрку лидеров по количеству сыгранных минут входят Карл Мэлоун (54 852), Элвин Хэйс (50 000), Уилт Чемберлен (47 859) и Оскар Робертсон (43 886).

Также стоит подчеркнуть продолжительность карьеры Леброна: сезон-2025/2026 годов стал для него уже 23-м в НБА. Он стал первым баскетболистом, проведшим столько сезонов в лиге, превзойдя предыдущий рекорд Винса Картера, равнявшийся 22 сезонам.