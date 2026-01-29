29 очков Дончича и 11 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от разгрома в Кливленде

В ночь с 28 на 29 января мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромной разницей в 30 очков — 129:99.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 29 очков, пять подборов и шесть результативных передач. 41-летний лёгкий форвард гостей Леброн Джеймс набрал 11 очков, три подбора и пять ассистов.

У «Кливленда» больше всех набрал атакующий защитник Донован Митчелл — 25 очков, пять подборов и столько же результативных передач. Эта победа стала для «Кавальерс» пятой подряд.