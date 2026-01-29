Скидки
Все новости
Баскетбол

Кливленд Кавальерс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 29 января 2026, счет 129:99, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

29 очков Дончича и 11 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от разгрома в Кливленде
Комментарии

В ночь с 28 на 29 января мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромной разницей в 30 очков — 129:99.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 25, Тайсон - 20, Хантер - 19, Аллен - 17, Уэйд - 11, Брайант - 10, Проктор - 8, Томлин - 8, Портер - 7, Меррилл - 4, Болл, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Винсент - 11, Джеймс - 11, Эйтон - 10, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 6, Тимме - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Смарт - 2, Смит, Клебер, Хатимура, Манон

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 29 очков, пять подборов и шесть результативных передач. 41-летний лёгкий форвард гостей Леброн Джеймс набрал 11 очков, три подбора и пять ассистов.

У «Кливленда» больше всех набрал атакующий защитник Донован Митчелл — 25 очков, пять подборов и столько же результативных передач. Эта победа стала для «Кавальерс» пятой подряд.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

