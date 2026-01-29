Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс не скрывал улыбки после зрелищного данка сына Бронни во время матча НБА

Леброн Джеймс не скрывал улыбки после зрелищного данка сына Бронни во время матча НБА
Комментарии

Сегодня, 29 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 129:99 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 25, Тайсон - 20, Хантер - 19, Аллен - 17, Уэйд - 11, Брайант - 10, Проктор - 8, Томлин - 8, Портер - 7, Меррилл - 4, Болл, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Винсент - 11, Джеймс - 11, Эйтон - 10, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 6, Тимме - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Смарт - 2, Смит, Клебер, Хатимура, Манон

В концовке матча атакующий защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс запомнился ярким моментом, когда после перехвата реализовал мощный слэм-данк в быстром отрыве.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что за этим эпизодом с улыбкой наблюдал со скамейки запасных его отец — Леброн Джеймс. В этой встрече Бронни набрал восемь очков, что на три меньше, чем у его отца, в активе которого было 11 баллов.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android