Леброн Джеймс не скрывал улыбки после зрелищного данка сына Бронни во время матча НБА

Сегодня, 29 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 129:99 в пользу домашней команды.

В концовке матча атакующий защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс запомнился ярким моментом, когда после перехвата реализовал мощный слэм-данк в быстром отрыве.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что за этим эпизодом с улыбкой наблюдал со скамейки запасных его отец — Леброн Джеймс. В этой встрече Бронни набрал восемь очков, что на три меньше, чем у его отца, в активе которого было 11 баллов.