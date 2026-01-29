Скидки
Видео: слёзы Леброна Джеймса после видео, которое ему подготовил «Кливленд»

Сегодня, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной матч, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал на своём паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 129:99.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 25, Тайсон - 20, Хантер - 19, Аллен - 17, Уэйд - 11, Брайант - 10, Проктор - 8, Томлин - 8, Портер - 7, Меррилл - 4, Болл, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Винсент - 11, Джеймс - 11, Эйтон - 10, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 6, Тимме - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Смарт - 2, Смит, Клебер, Хатимура, Манон

Во время одной из пауз клуб из Кливленда организовал трогательную церемонию: на большом экране было показано видео в честь лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, который в 2016 году помог «Кавальерс» завоевать чемпионский титул.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

41-летний баскетболист защищал цвета команды из Огайо с 2003 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год. «Я просто наслаждаюсь этим моментом. Не знаю, была ли это моя последняя игра здесь или нет», — отметил Джеймс в послематчевом интервью.

