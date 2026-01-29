Скидки
Юта Джаз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 29 января 2026, счет 124:140, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

27 очков Карри помогли «Голден Стэйт» уверенно обыграть «Юту» в НБА
Комментарии

В ночь с 28 на 29 января мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 140:124.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
124 : 140
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Сенсабо - 22, Джордж - 19, Бэйли - 19, Маркканен - 18, Кольер - 12, Филиповски - 12, Нуркич - 11, Андерсон - 6, Клейтон - 3, Михайлюк - 2, Хендрикс, Лав
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Муди - 26, Сантос - 16, Ричард - 13, Хилд - 13, Мелтон - 12, Подзиемски - 11, Пост - 10, Хорфорд - 9, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер - 1, Пэйтон II, Куминга, Грин, Леонс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 27 очков, один подбор и два ассиста. У «Юты» лучшие показатели оформил атакующий защитник Брайс Сенсабо, который набрал 22 очка и отдал три результативные передачи.

«Уорриорз» выиграли вторую встречу из последних трёх. Для «Джаз» это поражение стало четвёртым подряд.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
