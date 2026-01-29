27 очков Карри помогли «Голден Стэйт» уверенно обыграть «Юту» в НБА

В ночь с 28 на 29 января мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 140:124.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 27 очков, один подбор и два ассиста. У «Юты» лучшие показатели оформил атакующий защитник Брайс Сенсабо, который набрал 22 очка и отдал три результативные передачи.

«Уорриорз» выиграли вторую встречу из последних трёх. Для «Джаз» это поражение стало четвёртым подряд.