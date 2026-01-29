Скидки
Баскетбол

Стефен Карри обошёл Пола Пирса в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Стефен Карри обошёл Пола Пирса в списке лучших бомбардиров в истории НБА
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло 135:109 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
124 : 140
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Сенсабо - 22, Джордж - 19, Бэйли - 19, Маркканен - 18, Кольер - 12, Филиповски - 12, Нуркич - 11, Андерсон - 6, Клейтон - 3, Михайлюк - 2, Хендрикс, Лав
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Муди - 26, Сантос - 16, Ричард - 13, Хилд - 13, Мелтон - 12, Подзиемски - 11, Пост - 10, Хорфорд - 9, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер - 1, Пэйтон II, Куминга, Грин, Леонс

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри в ходе матча обошёл члена Зала славы баскетбола Пола Пирса, в активе которого 26 397 очков, и занял чистое 19-е место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Отметим, что следующая позиция в этом рейтинге принадлежит легендарному тяжёлому форварду Тиму Данкану, на счету которого 26 496 очков.

Новости. Баскетбол
