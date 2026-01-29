Стефен Карри обошёл Пола Пирса в списке лучших бомбардиров в истории НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло 135:109 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри в ходе матча обошёл члена Зала славы баскетбола Пола Пирса, в активе которого 26 397 очков, и занял чистое 19-е место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Отметим, что следующая позиция в этом рейтинге принадлежит легендарному тяжёлому форварду Тиму Данкану, на счету которого 26 496 очков.