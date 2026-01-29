Скидки
Хьюстон Рокетс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 29 января 2026, счёт 99:111, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» переиграть «Хьюстон» в НБА
Комментарии

Утром 29 января мск на паркете стадиона «Тойота-центр» в американском Хьюстоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости паркета выиграли встречу со счётом 111:99.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
99 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 25, Дюрант - 24, Шенгюн - 18, Исон - 10, Шеппард - 9, Смит II - 8, Капела - 5, Холидей, Финни-Смит, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Фокс - 18, Джонсон - 17, Харпер - 16, Касл - 16, Барнс - 9, Васселл - 5, Шампани - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Гарсия, Уотерс III

Самым результативным в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, у него дабл-дабл из 28 очков и 16 подборов. У хозяев паркета больше всех очков (25) набрал американский защитник Амен Томпсон.

В следующем матче «Хьюстон» сыграет в гостях с «Атлантой Хоукс» 30 января. «Сан-Антонио» на выезде встретится с «Шарлотт Хорнетс». Данная встреча состоится 31 января.

Таблица НБА
Календарь НБА
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

