Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» переиграть «Хьюстон» в НБА

Утром 29 января мск на паркете стадиона «Тойота-центр» в американском Хьюстоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости паркета выиграли встречу со счётом 111:99.

Самым результативным в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, у него дабл-дабл из 28 очков и 16 подборов. У хозяев паркета больше всех очков (25) набрал американский защитник Амен Томпсон.

В следующем матче «Хьюстон» сыграет в гостях с «Атлантой Хоукс» 30 января. «Сан-Антонио» на выезде встретится с «Шарлотт Хорнетс». Данная встреча состоится 31 января.