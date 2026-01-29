Единая лига: расписание матчей 29 января

В четверг, 29 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 29 января:

17:30 мск — «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань»;

18:30 мск — «Самара» — «Бетсити Парма».

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА. На счету армейцев 22 победы и два поражения. На второй строчке располагается казанский УНИКС. В активе команды 21 победа при двух поражениях. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и восемь поражений).