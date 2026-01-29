Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 29 января

В ночь с 28 на 29 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли девять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 29 января:

«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 113:110;
«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 129:99;
«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 106:117;
«Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 124:133;
«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:119;
«Мемфис Гриззлиз» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:112;
«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 105:118;
«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:140;
«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 99:111.

29 очков Дончича и 11 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от разгрома в Кливленде

Видео: Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения

