Хапоэль Тель-Авив — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:05 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 29 января

Евролига: расписание матчей на 29 января
Комментарии

В четверг, 29 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 29 января:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Анадолу Эфес»;
22:05 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Бавария»;
22:15 мск — «Олимпиакос» — «Барселона»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Партизан»;
22:45 мск — «Валенсия» — «Маккаби» Тель-Авив.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает турецкий клуб «Фенербахче», на счету которого 16 побед и семь поражений. На второй строчке расположился «Хапоэль» из Тель-Авива. У команды такое же количество побед и поражений. Третьей идёт «Барселона», в активе которой 16 побед и восемь поражений.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
