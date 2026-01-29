Скидки
Егор Дёмин показал, как тренируется перед матчем НБА

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин показал видео с тренировки перед матчем регулярного сезона.

«Из Лос-Анжелеса всегда много контента!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Егору Дёмину 19 лет. В 2021 году россиянин подписал шестилетний контракт с «Реалом», в 2022-м стал победителем юниорского чемпионата Испании, в 2023-м — победителем юниорской Евролиги, после чего получил приглашение во взрослую команду. В 2024-м стал двукратным чемпионом юниорской Евролиги.

По окончании сезона-2023/2024 перебрался в США, став членом команды университета Бригама Янга. На драфте НБА 2025 года был выбран под восьмым номером командой «Бруклин Нетс».

