Игрок «Кливленда» извинился за высказывание, задевшее фанатов Леброна Джеймса

Сегодня, 29 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 129:99 в пользу домашней команды.

После матча лёгкий форвард «Кливленда» Джейлон Тайсон во время интервью, которое они вместе давали с одноклубником Донованом Митчеллом, отметившимся 25 очками, сказал: «Теперь это город Донована Митчелла».

После этого Тайсона подвергли критике — некоторые посчитали, что таким образом второгодка хотел задеть бывшего форварда «Кавальерс» Леброна Джеймса, который принёс команде чемпионский титул в 2016 году.

Позже Джейлон прокомментировал свои слова, извинившись в послематчевом интервью: «Я никого не хотел обидеть. Леброн — один из величайших игроков в истории баскетбола, в детстве я болел за «Кавальерс» именно из-за него. Если мои слова кого-то задели — прошу прощения, беру ответственность на себя».