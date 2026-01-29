Скидки
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Кливленда» извинился за высказывание, задевшее фанатов Леброна Джеймса

Комментарии

Сегодня, 29 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 129:99 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 25, Тайсон - 20, Хантер - 19, Аллен - 17, Уэйд - 11, Брайант - 10, Проктор - 8, Томлин - 8, Портер - 7, Меррилл - 4, Болл, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Винсент - 11, Джеймс - 11, Эйтон - 10, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 6, Тимме - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Смарт - 2, Клебер, Хатимура

После матча лёгкий форвард «Кливленда» Джейлон Тайсон во время интервью, которое они вместе давали с одноклубником Донованом Митчеллом, отметившимся 25 очками, сказал: «Теперь это город Донована Митчелла».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После этого Тайсона подвергли критике — некоторые посчитали, что таким образом второгодка хотел задеть бывшего форварда «Кавальерс» Леброна Джеймса, который принёс команде чемпионский титул в 2016 году.

Позже Джейлон прокомментировал свои слова, извинившись в послематчевом интервью: «Я никого не хотел обидеть. Леброн — один из величайших игроков в истории баскетбола, в детстве я болел за «Кавальерс» именно из-за него. Если мои слова кого-то задели — прошу прощения, беру ответственность на себя».

