Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Баскетбол

Вембаньяма отреагировал на убийства мирных жителей в Миннеаполисе

Вембаньяма отреагировал на убийства мирных жителей в Миннеаполисе


Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма прокомментировал убийства мирных жителей сотрудниками федеральной иммиграционной службы США (ICE).

Напомним, 24 января стало известно о гибели 37-летнего Алекса Притти — медицинского работника отделения интенсивной терапии. Ранее погибла 37-летняя Рене Гуд.

«Каждый день я просыпаюсь, смотрю новости и прихожу в ужас. Безумие, некоторые люди считают это приемлемым, считают, будто убийство мирных жителей — это приемлемо», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

