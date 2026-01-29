Скидки
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Леброн — о Джефферсоне: это с ума сводит, что мой напарник уже аналитик, а я всё ещё играю
Комментарии

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о бывшем напарнике по чемпионской команде «Кливленд Кавальерс» 2016 года Ричарде Джефферсоне, который теперь работает аналитиком на телевидении после того, как сегодня, 29 января, «Кливленд» принимал на своём паркете «Лейкерс». Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 129:99.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 25, Тайсон - 20, Хантер - 19, Аллен - 17, Уэйд - 11, Брайант - 10, Проктор - 8, Томлин - 8, Портер - 7, Меррилл - 4, Болл, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Винсент - 11, Джеймс - 11, Эйтон - 10, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 6, Тимме - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Смарт - 2, Клебер, Хатимура

«Это с ума сводит, что я смотрю на своего напарника, с которым мы выиграли чемпионат 10 лет назад… теперь он аналитик, а я всё ещё играю», — заявил Джеймс на послематчевом интервью.

41-летний баскетболист защищал цвета команды из Огайо с 2003 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год.

