Вембаньяма установил результат, который не смогли повторить все игроки лиги, вместе взятые

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:99.

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 28 очков (8 из 15 с игры, 12 из 15 — штрафные), сделав 16 подборов, пять блок-шотов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+6».

Как отмечает издание ClutchPoints в социальной сети X, 22-летний Вембаньяма уже в шестой раз за нынешний сезон оформил матч не менее чем с 25 очками, 10 подборами и пятью блок-шотами. Примечательно, что во всей остальной лиге на счету всех игроков, вместе взятых, лишь четыре подобных матча.