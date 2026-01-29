Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма установил результат, который не смогли повторить все игроки лиги, вместе взятые

Вембаньяма установил результат, который не смогли повторить все игроки лиги, вместе взятые
Комментарии

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:99.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
99 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 25, Дюрант - 24, Шенгюн - 18, Исон - 10, Шеппард - 9, Смит II - 8, Капела - 5, Холидей, Финни-Смит, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Фокс - 18, Джонсон - 17, Харпер - 16, Касл - 16, Барнс - 9, Васселл - 5, Шампани - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 28 очков (8 из 15 с игры, 12 из 15 — штрафные), сделав 16 подборов, пять блок-шотов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+6».

Как отмечает издание ClutchPoints в социальной сети X, 22-летний Вембаньяма уже в шестой раз за нынешний сезон оформил матч не менее чем с 25 очками, 10 подборами и пятью блок-шотами. Примечательно, что во всей остальной лиге на счету всех игроков, вместе взятых, лишь четыре подобных матча.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android