Дмитрий Халдеев стал игроком «Самары»

Российский центровой Дмитрий Халдеев подписал контракт с «Самарой». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Диму не нужно представлять нашим болельщикам, его все прекрасно знают и по-особенному, очень тепло, к нему относятся. Этот фактор мы тоже учитывали, договариваясь о его возвращении в Самару. Что касается игровых качеств Халдеева, то у тренерского штаба есть идеи, как раскрыть их по-новому. Потенциал у Димы по-прежнему очень серьёзный, а команде необходим игрок, который сможет добавить энергии в передней линии, так что здесь всё совпадает. Рады возвращению Димы домой и желаем ему удачи!» — прокомментировал новость спортивный директор «Самары» Андрей Фёдоров.

Дмитрию Халдееву 26 лет. Уроженец Новокуйбышевска дебютировал в Единой лиге в 2018 году, став игроком «Самары». После этого представлял «Уралмаш» и «Автодор». С октября 2025 года по январь 2026-го являлся игроком «Уралмаша». Становился бронзовым (2017, 2019) и серебряным призёром Единой молодёжной лиги, где также признавался MVP регулярного чемпионата в сезоне-2017/2018.