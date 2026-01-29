Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дмитрий Халдеев стал игроком «Самары»

Дмитрий Халдеев стал игроком «Самары»
Комментарии

Российский центровой Дмитрий Халдеев подписал контракт с «Самарой». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Диму не нужно представлять нашим болельщикам, его все прекрасно знают и по-особенному, очень тепло, к нему относятся. Этот фактор мы тоже учитывали, договариваясь о его возвращении в Самару. Что касается игровых качеств Халдеева, то у тренерского штаба есть идеи, как раскрыть их по-новому. Потенциал у Димы по-прежнему очень серьёзный, а команде необходим игрок, который сможет добавить энергии в передней линии, так что здесь всё совпадает. Рады возвращению Димы домой и желаем ему удачи!» — прокомментировал новость спортивный директор «Самары» Андрей Фёдоров.

Дмитрию Халдееву 26 лет. Уроженец Новокуйбышевска дебютировал в Единой лиге в 2018 году, став игроком «Самары». После этого представлял «Уралмаш» и «Автодор». С октября 2025 года по январь 2026-го являлся игроком «Уралмаша». Становился бронзовым (2017, 2019) и серебряным призёром Единой молодёжной лиги, где также признавался MVP регулярного чемпионата в сезоне-2017/2018.

Материалы по теме
Эксклюзив
Халдеев может продолжить карьеру в «Самаре»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android