Баскетбол

«Кливленд» открыт к воссоединению с Леброном Джеймсом летом 2026 года — ESPN

Согласно сообщению ESPN, клуб «Кливленд Кавальерс» открыт к сценарию, при котором Леброн Джеймс вернётся в команду для завершения карьеры после окончания сезона-2025/2026.

41-летний Джеймс, который должен стать свободным агентом летом 2026 года, может вернуться в «Кливленд» в третий раз. Команда выбрала его под первым номером на драфте 2004 года, и именно с ней он выиграл свой первый (в 2016 году) и единственный чемпионский титул в составе клуба.

Несмотря на возраст, Джеймс продолжает демонстрировать высокий уровень в своём 23-м сезоне в НБА. В нынешнем регулярном чемпионате он пропустил первые игры из-за ишиаса (раздражение седалищного нерва), но после возвращения помогает «Лос-Анджелес Лейкерс» удерживать прочные позиции в Западной конференции. В недавних матчах он набрал 24 очка в победной игре с «Чикаго Буллз», почти оформил трипл-дабл в первой игре «бэк-ту-бэк» за сезон и преодолел отметку в 51 000 карьерных очков.

