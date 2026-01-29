Аренас назвал причину, по которой имя Джордана до сих пор на слуху в мире баскетбола

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас заявил, что имя Майкла Джордана по-прежнему остаётся в центре баскетбольных дискуссий во многом благодаря Леброну Джеймсу и его борьбе за статус величайшего игрока в истории.

«Такова реальность: просто люди делают из этого тему для споров. Если посмотреть на историю, то все великие игроки со временем уходят из горячих обсуждений. Имя Майкла Джордана по-прежнему на слуху в мире баскетбола во многом благодаря Леброну Джеймсу.

Когда Леброн завершит карьеру, и имя Джордана постепенно начнёт меркнуть, пока на горизонте не появится кто-то, кто действительно сможет бросить вызов его величию. Джордан всегда был на вершине, и за теми, кто на самой высоте, обычно не следят так постоянно. Как раз потому, что все наблюдают за тем, как Леброн приближается к этому уровню, споры между фанатами Джордана и Джеймса вспыхивают вновь и вновь.

Последние восемь лет основной баскетбольный спор — кто лучше: Джордан или Джеймс? Каждый раз, когда Леброн достигает новых высот, интерес к Джордану возрастает. Борьба Леброна за статус величайшего сделала так, что имя Джордана до сих пор остаётся актуальным.

После ухода Джордана из баскетбола в 2003 году он занялся автоспортом и мотоциклами, но об этом почти никто не говорил. То же самое будет и после завершения карьеры Леброна: имя Джордана со временем уйдёт в тень, пока не появится новый претендент на баскетбольный трон», — заявил Аренас в видео для своего канала The Gilbert Arenas Show.