22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Рейтинг новичков НБА на сезон 2025/2026

НБА обновила рейтинг новичков в сезоне-2025/2026. Дёмин опустился на девятое место
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026.

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Седрик Кауард совершил наибольший рывок вперёд среди игроков в топ-10, в то время как защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, напротив, опустился на две позиции и сейчас занимает девятое место.

Актуальный топ-10 новичков по версии НБА:

1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Седрик Кауард («Мемфис Граззлиз»).
5. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
6. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
7. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
8. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
9. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).
10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс») и Эйс Бэйли («Юта Джаз»).

