НБА обновила рейтинг новичков в сезоне-2025/2026. Дёмин опустился на девятое место

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026.

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Седрик Кауард совершил наибольший рывок вперёд среди игроков в топ-10, в то время как защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, напротив, опустился на две позиции и сейчас занимает девятое место.

Актуальный топ-10 новичков по версии НБА:

1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

4. Седрик Кауард («Мемфис Граззлиз»).

5. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

6. Калеб Лав («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

7. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).

8. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).

9. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).

10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс») и Эйс Бэйли («Юта Джаз»).