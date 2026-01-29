Скидки
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс объяснил, почему заплакал на матче с «Кливлендом»

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс объяснил, почему заплакал на матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» (99:129), состоявшемся 29 января.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 25, Тайсон - 20, Хантер - 19, Аллен - 17, Уэйд - 11, Брайант - 10, Проктор - 8, Томлин - 8, Портер - 7, Меррилл - 4, Болл, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Винсент - 11, Джеймс - 11, Эйтон - 10, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 6, Тимме - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Смарт - 2, Клебер, Хатимура

Напомним, во время одного из перерывов «Кливленд» организовал церемонию, посвящённую Леброну, ставшему чемпионом в составе команды в 2016 году.

«У моей мамы есть возможность увидеть, как её сын и внук играют в НБА в одно и то же время… Чёрт… Я только сейчас задумался о том, что это невероятно», — сказал Леброн на пресс-конференции.

