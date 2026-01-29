Леброн Джеймс объяснил, почему заплакал на матче с «Кливлендом»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс объяснил, почему заплакал на матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» (99:129), состоявшемся 29 января.

Напомним, во время одного из перерывов «Кливленд» организовал церемонию, посвящённую Леброну, ставшему чемпионом в составе команды в 2016 году.

«У моей мамы есть возможность увидеть, как её сын и внук играют в НБА в одно и то же время… Чёрт… Я только сейчас задумался о том, что это невероятно», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения