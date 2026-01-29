Скидки
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Егор Дёмин рассказал, как изменилось к нему отношение соперников в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как изменилось к нему отношение со стороны соперников в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Конечно, учитывая мой текущий процент попаданий и серию удачных матчей, против меня стали защищаться по-другому. Против меня иногда выставляют лучших персональщиков НБА. Это или первый, или второй защищающийся игрок в команде, который внимательно следит за всеми моими перемещениями.

Да, стало тяжелее, но появился азарт. Пока я не Стеф Карри, но обороняются персонально плотно, от броска, потому что знают, что в проходы я иду реже. Думаю, надо этим пользоваться...» — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Примечательно, что на этом фоне особенно впечатляет его продуктивность: в пересчёте на 40 минут Егор набирает в среднем 16,8 очка и делает 5,5 передачи. Для новичка это показатели элитного уровня.

