Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Озвучена причина, по которой Егор Дёмин пропустит следующий матч в НБА

Озвучена причина, по которой Егор Дёмин пропустит следующий матч в НБА
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин пропустит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», который состоится завтра, 30 января.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Об этом сообщает североамериканский журналист и обозреватель New York Daily News Си Джей Холмс на своей страничке в социальной сети X.

Дёмин пропустит матч в качестве профилактики из-за прежней травмы — воспаления связки левой стопы, полученной ещё до начала регулярного чемпионата.

В НБА существует практика предоставления игрокам отдыха для предотвращения усугубления старых повреждений, особенно когда игры проходят два дня подряд.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сейчас читают:
Егор Дёмин за один матч НБА: повторил крутой рекорд и попал в потасовку
Видео
Егор Дёмин за один матч НБА: повторил крутой рекорд и попал в потасовку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android