Озвучена причина, по которой Егор Дёмин пропустит следующий матч в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин пропустит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», который состоится завтра, 30 января.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 января 2026, пятница. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Об этом сообщает североамериканский журналист и обозреватель New York Daily News Си Джей Холмс на своей страничке в социальной сети X.

Дёмин пропустит матч в качестве профилактики из-за прежней травмы — воспаления связки левой стопы, полученной ещё до начала регулярного чемпионата.

В НБА существует практика предоставления игрокам отдыха для предотвращения усугубления старых повреждений, особенно когда игры проходят два дня подряд.