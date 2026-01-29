Леброн Джеймс отказался от алкоголя в нынешнем сезоне НБА — ESPN

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс отказался от алкоголя в нынешнем сезоне, сообщает инсайдер Дэйв Макменамин.

«Трудно предсказать, каким будет путь «Лейкерс» этой весной, особенно если Джеймс снова сумеет проявить свои лидерские качества. Хотя Леброн стал старше на восемь лет, как отмечают источники, его самоотдача и приверженность команде в этом сезоне остаются на прежнем уровне.

Из-за ишиаса он пропустил первые 14 матчей, но во время реабилитации отказался от алкоголя и заметно сбросил вес», — написал Макменамин в колонке ESPN.